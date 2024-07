POL-PPRP: Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs

Birkenheide/Fußgönheim (ots) - In der Nacht zum Montag (01.07.2024), gegen 00:30 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen Brand an einem landwirtschaftlichen Anhänger in der Straße Am Goldberg in Fußgönheim. Der Mann konnte den Brand löschen, bevor ein größerer Schaden an dem Anhänger entstand. Gegen 00:40 Uhr wurde der Polizei ein brennender Wohnwagen im Bruchweg in Birkenheide gemeldet. An dem Wohnwagen entstand ...

mehr