Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Wahlplakate beschädigt

LK Gifhorn (ots)

Im Stadtgebiet Gifhorn sind im Zeitraum vom 08.05.2024 bis zum 11.05.2024 Wahlplakate unterschiedlicher Parteien für die anstehende Europawahl beschädigt worden. So wurden an der Alfred-Besseler-Straße, Ecke Braunschweiger Straße, jeweils Großwahlplakate der Partei "Bündnis90/Die Grünen" und der "SPD" durch bislang unbekannte Täter mit Farbe beschmiert. Ebenso wurde ein weiteres Großwahlplakat der Partei "Bündnis90/Die Grünen" an der Ecke Goethestraße/Allerstraße mit neongelber Sprühfarbe verunstaltet. Darüber hinaus sind im Landkreis Gifhorn, im Zeitraum vom 10.05.2024 zum 11.05.2024, in Meine und Vordorf mehrere Plakate der Partei "AfD" beschädigt bzw. entwendet worden. In allen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die eine der Taten beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 zu melden.

