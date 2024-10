POL-EU: Lenkrad aus Pkw entwendet

Kall (ots) - Am gestrigen Dienstag (29. Oktober) befuhr ein 16-Jähriger aus Rheinland-Pfalz mit einem Traktor und einem Gülleanhänger gegen 8 Uhr die abschüssige Landstraße 22 von Kall-Steinfeld kommend in Fahrtrichtung Kall-Urft. In einer Kurve kippte das Gespann aus bislang unbekannten Gründen auf die linke Seite und kam letztendlich in einem Gebüsch zum Stillstand. Der Inhalt des Anhängers wurde nicht ...

mehr