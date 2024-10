Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verunreinigung der Madbachtalsperre

Euskirchen-Kirchheim (ots)

Am vergangenen Montag (28. Oktober) wurde die Polizei um 9.30 Uhr über eine Verunreinigung des Gewässers an der Madbachtalsperre in Euskirchen-Kirchheim informiert. Auf der Wiese am Damm der Madbachtalsperre war eine circa vier Quadratmeter große Brandfläche zu sehen, die bereits gelöscht war. Zudem konnte ein Kanister, leere Alkoholflaschen, ein Grillrost sowie ein Zelt aufgefunden werden. Im Gewässer in unmittelbarer Ufernähe befanden sich Ölschliere. Die zuständige Gewässerbehörde kümmerte sich um die Beseitigung der Dieselverunreinigung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

