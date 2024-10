POL-EU: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Euskirchen (ots) - Am Freitag (25. Oktober) kam es gegen 16 Uhr zu einem Brand in einem Burger Restaurant in der Straße Rüdesheimer Ring in Euskirchen. Aufgrund eines technischen Defekts geriet eine Netzsteckdose in Brand. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Euro-Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

