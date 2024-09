Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 8.000 Euro Sachschaden bei einem Auffahrunfall (06.09.2024)

St. Georgen im Schwarzwald - B 33 (ots)

Sachschäden in Höhe von rund 8.000 Euro an einem Opel Corsa und an einem Opel Insignia sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Freitag, gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 33 passiert ist. Eine 51-Jährige bremste ihren Opel Insignia auf Höhe Mönchweilers ab, um nach links ab zu biegen. Die dahinterfahrende 23-Jährige erkannte das zu spät und stieß mit ihr zusammen. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen kümmerte sich vor Ort um sie.

