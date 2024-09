Bad Dürrheim (ots) - Eine Sachbeschädigung an einem geparkten Auto begangen, haben drei Unbekannte, gegen 22:30 Uhr auf der Villinger Straße im Ortsteil Unterbaldingen. Sie zerkratzten einen dort geparkten weißen Mazda CX 5 an der gesamten rechten Seite, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. ...

