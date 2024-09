Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Mazda mutwillig beschädigt - Zeugenaufruf (03.09.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem geparkten Auto begangen, haben drei Unbekannte, gegen 22:30 Uhr auf der Villinger Straße im Ortsteil Unterbaldingen. Sie zerkratzten einen dort geparkten weißen Mazda CX 5 an der gesamten rechten Seite, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Diesen Vorgang konnte ein Anwohner beobachten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 / 85000 entgegen.

