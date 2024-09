Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 33 (06.09.2024)

St. Georgen im Schwarzwald - B 33 (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr hat sich im Kreuzungsbereich der Landesstraße 177 und der Bundesstraße 33, zwischen St. Georgen und VS-Villingen, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 59-jähriger Fahrer eines Ford Focus war auf der B 33 in Richtung VS-Villingen unterwegs und bog an der Kreuzung nach links in Richtung Königsfeld ab. Hier übersah er einen aus Richtung VS-Villingen kommenden 27-Jährigen. Dieser war ebenfalls in einem Ford Focus unterwegs. In der Kreuzungsmitte kollidierten die zwei Fahrzeuge. Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß, - der ältere der Beiden dabei schwer - und kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Insgesamt ist ein Schaden von etwa 16.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell