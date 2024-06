Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Vorfall an der B27 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem mutmaßlichen Sexualdelikt, dass sich am Dienstag (25.06.2024) gegen 12:55 an der Stuttgarter Straße (Bundesstraße 27) in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 16-jährige Jugendliche lief auf dem Gehweg der Stuttgarter Straße bergauf in Richtung Ludwigsburg. Zwischen der Wobachstraße und der Geisinger Straße, auf Höhe des dortigen Klinikums, soll kurz vor Fußgängerampelanlage ein bislang unbekannter Täter von hinten an die Jugendliche herangetreten sein und diese von hinten umarmt haben. Hierbei soll er mehrfach mit dem Unterleib gegen das Gesäß der 16-Jährigen gestoßen haben. Nachdem sich die Jugendliche aus der Umklammerung des Unbekannten befreien konnte, erkannte sie, dass dieser seine Hose geöffnet und sein erigiertes Glied entblößt hatte. Die 16-Jährige machte per Handzeichen und rufen auf sich aufmerksam. Hierauf flüchtete der Unbekannte in Richtung Wobachstraße. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 20 bis 30 Jahren alten und rund 170 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Er hatte kurze hellbraune Haare, trug mutmaßlich einen Dreitagebart und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit einem dunkeln Druck auf der Brusthöhe sowie einer kurzen hellblauen Jeanshose. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

