Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 85 Jahre alter Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 85 Jahre alter Radfahrer, der am Dienstag (25.06.2024) gegen 14.40 Uhr in der Dornierstraße in Böblingen in einen Unfall verwickelt war. Der Senior, der einen Helm trug, war in Richtung des Bahnhofs unterwegs. Nachdem er die Autobahnunterführung passiert hatte, wollte er die Straßenseite wechseln. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er, als er über den abgesenkten Bordstein wohl auf den Gehweg fahren wollte. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell