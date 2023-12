Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: An der Gesundheit geschädigt

Merkers (ots)

In der Gemeinschaftsunterkunft in Merkers kam es am frühen Abend des 22.12. zu einer Körperverletzung durch einen Bewohner. Dieser geriet in eine Streitigkeit mit seinem Zimmergenossen über eine verschlossene Tür. In der weiteren Folge schlug der Täter seinem Mitbewohner mit der Hand ins Gesicht. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Die beiden Syrer wurden anschließend in unterschiedlichen Zimmern untergebracht.

