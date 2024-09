Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch und Diebstahl von Küchengeräten (08.09.2024)

Blumberg (ots)

Am Sonntag ist es zu einem Einbruch und Diebstahl in einer Dachkammer eines Mehrfamilienhauses in der Schaffhauser Straße gekommen. Die 51-jährige Besitzer wertvoller Küchenutensilien wollte auf dem Dachboden in ihrem Abteil darauf zugreifen. Hierzu musste sie durch die Wohnung eines anderen Bewohner des Hauses. Das gefiel der 33-Jährigen in deren Wohnung jedoch gar nicht. Es kam zum Disput, zu dessen Schlichtung die Polizei kam. Währenddessen stellte man fest, dass die wertvollen Küchengeräte im Wert von 5.000 Euro nicht mehr da waren. Gewaltsam hatte jemand das Schloss und die Tür geknackt. Nach einem Tatverdächtigen musste nicht lang gesucht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell