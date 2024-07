POL-FR: Stühlingen: Heuballen brennen

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Freitag, 19.07.2024, gegen 00:05 Uhr, hat in Laufenburg in der Waldshuter Straße ein Autofahrer die Gewalt über sein Fahrzeug verloren. Beim Linkseinbiegen war der hochmotorisierte Pkw ausgebrochen, von der Straße geschleudert und mit einem Baum sowie Büschen kollidiert. Der 30-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt wurden. Am ...

