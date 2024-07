Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der L 157 bei Gurtweil

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 18.07.2024, gegen 09:25 Uhr, hat sich auf der L 157 am Ortsausgang von WT-Gurtweil in Richtung Witznau ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 18-jährige Autofahrerin war einem entgegenkommenden Pkw ausgewichen und hatte dabei einen Leitpfosten gestreift. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Auto war es nicht gekommen. Dieser dunkelfarbige Pkw fuhr in Richtung Schlüchttal weiter. Am Auto der jungen Frau wurde ein Sachschaden von rund 1500 Euro verursacht. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

