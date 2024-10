Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dieseldiebstahl

Mechernich-Satzvey (ots)

Zwischen Freitag (25. Oktober) und Montag (28. Oktober) kam es in Mechernich-Satzvey in der Straße Am Billig zu einem Dieseldiebstahl.

Unbekannte entwendeten circa 500 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw.

Zwecks Verhinderung weiterer Umweltgefahren durch die augenscheinlich große Menge an ausgelaufenem Diesel, wurde die Feuerwehr alarmiert.

Diese streute die Straße großflächig ab.

