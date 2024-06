POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (02.06.2024) fuhr ein 48-jähriger Mann in einer Straßenbahn ohne einen Fahrschein zu lösen. Er wurde verhaftet. Gegen 08.45 Uhr fuhr der 48-Jährige in der Straßenbahnlinie 4 und wurde durch einen Mitarbeiter der Stadtwerke kontrolliert. Der 48-Jährige konnte keinen gültigen Fahrschein nachweisen. Die hinzugerufene ...

mehr