Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auseinandersetzung in einer Bar mit anschließender Körperverletzung auf Straße - Polizei sucht Zeugen (01.11.2024)

Tuttlingen (ots)

Mehrere Männer sind in der Nacht auf Samstag in einer Bar in der Oberamteistraße aneinandergeraten. Ein 30-jähriger Mann verließ daraufhin die Bar, wurde jedoch von zwei bis drei Männern verfolgt. In der Straße "Untere Vorstadt" nahmen die unbekannten Männer schließlich Steine aus einem Garten und warfen diese nach dem 30-Jährigen. Dieser wurde hierbei mehrfach am Kopf getroffen. Eine Zeugin eilte dem Verletzten zur Hilfe, auch hierbei wurden beide von den Unbekannten mit Steinen beworfen. Schließlich konnte der Verletzte mit dem Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, welche die Auseinandersetzung in der Bar oder die Körperverletzung auf der Straße beobachtet haben, sich unter Tel. 07461 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell