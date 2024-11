POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) 49-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Mithilfe (02.11.2024)

Tuttlingen (ots) - Mehrere Männer sind in der Nacht auf Samstag in einer Bar in der Oberamteistraße aneinandergeraten. Ein 30-jähriger Mann verließ daraufhin die Bar, wurde jedoch von zwei bis drei Männern verfolgt. In der Straße "Untere Vorstadt" nahmen die unbekannten Männer schließlich Steine aus einem ...

mehr