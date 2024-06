Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Scheunenbrand

Laer (ots)

Eine verletzte Person

Am Sonntag (16.06.) gegen 13.30 Uhr hat die Polizei Informationen zu einem Brand in der Dorfbauerschaft im Ortsteil Holthausen erhalten. Die Feuerwehr war bereits vor Ort, als die Polizisten am Brandort eintrafen und hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Ein 28-jähriger Bewohner des Hofes wurde durch die Rauchentwicklung verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Scheune auf dem Hof brannte samt Inhalt komplett aus. In dem Gebäude befanden sich diverse landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen und Heuballen. Der Sachschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

