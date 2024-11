Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Autobahn (02.11.2024)

VS-Schwenningen - A 81 (ots)

Ein unbekannter Lastwagenfahren hat am Samstagmorgen, gegen 5:30 Uhr mehrere Leitplanken beschädigt. Er kam mit seinem Gespann zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen in Fahrtrichtung Stuttgart nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte auf mehreren Metern die Leitplanke, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Ohne den Unfall zu melden, fuhr er weiter. Zeugen können sich an den Verkehrsdienst in Zimmern ob Rottweil unter der Nummer 0741 / 348790 wenden.

