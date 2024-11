Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Zwei Leichtverletzte und über 35.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall (05.11.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, hat sich auf der Rottweiler Straße ein Auffahrunfall ereignet. Ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz war in Richtung Bundesstraße 27 unterwegs. Auf Höhe eines Möbelhauses übersah er einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Golf eines 23-Jährigen und fuhr ungebremst auf das Heck des Autos auf. Durch die Wucht des Aufpralles schob es den Golf auf einen davorstehenden VW einer 18-jährigen Frau. Die beiden jungen Männer verletzten sich durch den Unfall leicht und kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die 18-Jährige blieb unverletzt. An den drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell