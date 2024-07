MENDEn (ots) - Randale in der Notaufnahme Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr wurde die Polizei ins Mendener Krankenhaus gerufen. Ein 59-Jähriger aus Schwerte war in der Notaufnahme und ging einen 29 Jahre alten Angestellten an. Eigentlich sollte er dort versorgt werden, doch der alkoholisierte Schwerter beleidigte den Pfleger und war mit Müll nach ihm. Er wurde durch Anwesende festgehalten und die Polizei kam hinzu, die ...

mehr