POL-MK: Einbrecher geschnappt, Randale im Krankenhaus und mehr

Randale in der Notaufnahme

Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr wurde die Polizei ins Mendener Krankenhaus gerufen. Ein 59-Jähriger aus Schwerte war in der Notaufnahme und ging einen 29 Jahre alten Angestellten an. Eigentlich sollte er dort versorgt werden, doch der alkoholisierte Schwerter beleidigte den Pfleger und war mit Müll nach ihm. Er wurde durch Anwesende festgehalten und die Polizei kam hinzu, die weitere Nacht verbrachte er dann im Polizeigewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Zuvor wurde seine Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt bestätigt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung.

Einbrecher gefasst und in Haft

Eine 19 Jahre alte Mendenerin meldete in der Nacht auf Samstag gegen 3 Uhr Morgens, dass ein Einbrecher bei ihr ins Mehrfamilienhaus eingedrungen ist. Im Keller befindet sich eine Werkstatt, aus welcher sie sie den Einbrecher wahrgenommen hat. Der Einbrecher durchsuchte anscheinend das Haus und gelangte in ihre Wohnung im Obergeschoss, sie versteckte sich und telefonierte dabei mit der Polizei. Diese umstellte das Gebäude und betrat das selbige, in der oben befindlichen Wohnung trafen die Beamten auf den 39-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bevor die Beamten ihm habhaft werden konnten, stürzte er sich aus einem geöffneten Fenster hinab und landete auf einem Glasvordach, er rannte in Richtung Neumarkt und wurde durch die Polizei verfolgt und gestellt. Auf seiner Flucht verlor er Schmuck und andere Gegenstände, die er scheinbar vorher erbeutete. Bei den kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass gegen den Mann zudem ein Haftbefehl besteht. Er wird im Folgenden einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Bäckerei aufgebrochen

Unbekannte haben sich durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einer Bäckerei an der Unnaer Landstraße verschafft. Dies geschah von Samstag auf Sonntag, sie entwendeten eine dreistellige Bargeldsumme aus dem Geschäft. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen, die etwas gesehen haben.

Fahrräder gestohlen

Freitagnacht wurden zwischen 1-5 Uhr ein Fahrrad und ein E-Scooter aus einer Garage an der Schlesienstraße gestohlen. Die Polizei sucht nach den Tätern, die Garage war verschlossen. Hinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen. (lubo)

