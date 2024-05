Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Lowick - Sachschaden an geparktem Wagen

Bocholt (ots)

Beschädigungen wies ein geparkter Pkw in Bocholt-Lowick auf. Das Fahrzeug hatte im Wendehammer in der Werkstraße gestanden, als diese entstanden sein müssen. Das Geschehen spielte sich bereits am Wochenende zwischen dem 03. und dem 06.05.2024 ab. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass zum fraglichen Zeitpunkt ein roter Pickup vom Typ Ford Ranger mit offener Ladefläche dort vorbeifuhr. Ein Zusammenhang zu dem entstandenen Schaden ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

