Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Fürstenbergstraße - Radfahrer verletzt (05.11.2024)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Fürstenbergstraße am Dienstagabend verletzt worden. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit einem Renault Kangoo aus einem Grundstück nach links auf die Fürstenbergstraße in Richtung Wollmatinger Straße während ein 26-jähriger Radfahrer zeitgleich vom Freibürgleweg kommend nach links abbog. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß bei dem sich der Radler verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell