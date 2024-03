Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pedelectraining von VHS und Polizei

Kaarst (ots)

Das Pedelec erfreut sich insbesondere bei Senioren immer größerer Beliebtheit. Es ermöglicht eine aktive und mobile Teilnahme am Straßenverkehr. Jedoch erhöht es auch die Unfallgefahren für unvorbereitete Nutzer.

Um diese Gefahren zu reduzieren, bietet die VHS Kaarst-Korschenbroich für Interessierte ein Pedelectraining an. Dieser Kurs, aufgeteilt in einen Praxis- und einen Theorieteil, soll Wissen über die Sicherheit rund um das Pedelec und die Teilnahme am Straßenverkehr vermitteln. Im praktischen Teil werden Übungen zur Fahrsicherheit, wie Bremsübungen, Slalomfahren und Gleichgewichtsübungen durchgeführt. Speziell ausgebildete Verkehrssicherheitsberater der Polizei Rhein-Kreis Neuss unterstützen die Mitarbeiter der VHS.

Der Theorieteil findet am Montag (25.03.2024), in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr, im VHS-Haus, Am Schulzentrum 18, in Kaarst statt.

Der Praxiskurs wird am Donnerstag, 28.03.2024, in der Zeit von 14:00 Uhr - 16:30 Uhr, an der Feuerwache Kaarst, Erftstraße 50, durchgeführt.

Interessierte melden sich bitte für den Kurs bei der VHS Kaarst unter der 02131 963945 oder unter www.vhs-kk.de an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell