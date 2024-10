Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Handwerkerfahrzeug auf unbekannte Weise aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Lotte (ots)

In der Zeit von Dienstag (15.10.) bis Mittwoch (16.10.), zwischen 17.00 Uhr und 04.50 Uhr ist ein Ford Transit am Niederseester Weg, zwischen den Straßen Am Esch und Am Schwegbusch aufgebrochen worden.

Das Fahrzeug war in einer Grundstückseinfahrt geparkt und verschlossen. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangt sind, ist bislang unbekannt. Aus dem Transporter sind eine Rohrpressmaschine und ein Werkzeugkoffer mit Inhalt gestohlen worden. Ob noch weitere Gegenstände fehlen, wird derzeit geprüft. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf eine mittlere vierstellige Summe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu melden.

