Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Einfamilienhaus

Hörstel (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (16.10.) in ein Einfamilienhaus am Reiterweg, zwischen Talstraße und Kohlerweg eingestiegen.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 20.45 Uhr eine Tür des Hauses auf. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Schmuck und Uhren. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht im Rahmen der weiteren Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell