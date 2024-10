POL-ST: Nordwalde, Sprengung eines Zigarettenautomaten, Täter flüchten

Greven (ots) - An der Bismarckstraße ist es in der Zeit von Sonntag (13.10.), 17.00 Uhr bis Montag (14.10.), 09.00 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. In Höhe der Hausnummer 43 a wurde ein geparkter weißer Hyundai I10 vorne links am Kotflügel und Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von ...

mehr