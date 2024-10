Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Taschendiebstahl Täter erbeuten vierstelligen Euro-Betrag mit der EC-Karte

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitag (11.10.) einer 67-jährigen Münsteranerin die Geldbörse in einem Supermarkt an der Kardinal-von-Galen-Straße, Höhe Philipp-Manz-Straße gestohlen. Mit der darin befindlichen EC-Karte erbeuteten die Täter anschließend eine mittlere vierstellige Bargeldsumme. Die 67-Jährige wurde in dem Supermarkt von einem Unbekannten angesprochen. Dieser fragte sie, was ein Gegenstand in dem Geschäft koste. Dadurch war die Frau für kurze Zeit abgelenkt. In dieser Zeit entwendeten die Täter aus der Handtasche der Frau, die an einem Haken des Einkaufswagens hing, das Portemonnaie. Als die Münsteranerin später an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Anschließend erbeuteten die Unbekannten mit der EC-Karte, die sich in der Geldbörse befand, die mittlere vierstellige Bargeldsumme. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich: - Fordern Sie Abstandhalten ein, wenn Ihnen Fremde zu nahekommen wollen. - Lassen Sie ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt, etwa indem sie die Tasche in den Einkaufswagen oder einen Einkaufskorb legen. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig. Führen Sie nur die Papiere mit sich, die sie auch wirklich brauchen - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche oder einen Geldgürtel. Mehr Infos, wie Sie sich vor Taschendieben schützen können, finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

