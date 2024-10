Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch in Einfamilienhaus

Steinfurt-Bo. (ots)

Am Donnerstag (10.10.) hat ein Zeuge der Polizei gemeldet, dass gegen 20.30 Uhr eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus an der Otto-Hahn-Straße, Ecke Heisenbergweg eingestiegen sei. Der unbekannte Täter hatte eine Scheibe des Einfamilienhauses eingeschlagen, um sich so Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen.

Die eingesetzten Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein, die jedoch erfolglos verlief. Ob der Täter aus dem Haus etwas entwendete, ist noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell