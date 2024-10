Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Schockanruf: Betrüger erbeuten wertvollen Schmuck Übergabe an der Haustür

Mettingen (ots)

Eine 86-Jährige aus Mettingen hat Geld an Betrüger übergeben. Sie hatte zuvor einen Schockanruf erhalten. Am Telefon gab sich ein Unbekannter als Polizist aus. Angeblich habe der Sohn der 86-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person getötet wurde. Nun müsse sie dringend eine Kaution zahlen, damit der Sohn nicht ins Gefängnis komme. Die Frau war schockiert und verunsichert. Später schaltete sich am Telefon auch noch ein falscher Staatsanwalt ein, der den Fall nun weiterbearbeite. Die Betrüger am anderen Ende der Leitung überzeugten die Frau schließlich, ihre Wertsachen zusammenzusuchen. Die Mettingerin übergab Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags an einen unbekannten Abholer, der an ihrer Haustür klingelte. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 45 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur. Er hatte dunkle Augen und dunkles Haar, er trug eine dunkelblaue Jacke mit Grün auf der Vorderseite sowie eine dunkle Hose. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor der perfiden Masche des Schockanrufs. Die Kriminellen sind sehr geschickt und verwickeln ihre Opfer in lange Telefonate. Sie üben emotionalen Druck aus, so dass die Opfer schließlich keinen anderen Ausweg sehen. Wichtig ist, dass die Masche bekannt gemacht wird - unter Freunden, Bekannten und Verwandten. Geben Sie Ihren Angehörigen folgende Tipps: - Bei unbekannten Anrufern - seien diese auch noch so vertrauenswürdig - einfach auflegen. Besonders, wenn es zu Geldforderungen kommt. - Im Anschluss nahestehende Personen anrufen - so klärt sich ein Betrug schnell auf. - Niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte übergeben. - Im Zweifelsfall die Polizei rufen - unter 110.

