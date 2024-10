POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - 23-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt, Zeugen gesucht

Metelen (ots) - An der Straße Sunnenbrink hat es aus bislang ungeklärter Ursache einen Brand in einer Wohnung gegeben. Der Brand wurde am Montagabend (07.10.24) gegen 18.45 Uhr gemeldet. Es drang Rauch aus einer Wohnung. Ein 85-jähriger Bewohner musste von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Der Mann wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es ...

