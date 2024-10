POL-ST: Metelen, Wohnungsbrand, 85-Jähriger leicht verletzt

Ibbenbüren (ots) - Im östlichen Gewerbegebiet ist in eine Imbissbude eingebrochen worden. Unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen Samstag (05.10.24), 19.00 Uhr, und Montag (07.10.24), 08.15 Uhr, eine Seitentür auf und gelangten so in die Imbissbude an der Hansastraße, neben einem Supermarkt. Sie stahlen aus der Kasse Bargeld. Angaben zur Höhe der Summe liegen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem ...

mehr