Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, mehrere Autos aufgebrochen, Täter machen in zwei Fällen Beute

Rheine (ots)

In Rheine sind in der Zeit zwischen Samstag (05.10.24) und Montag (07.10.24) mehrere Autos aufgebrochen worden. An der Lindenstraße, nahe der Neuenkirchener Straße, schlugen unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines gelben VW Tiguan ein. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (06.10.24), 16.00 Uhr, und Montag, 05.30 Uhr. Aus dem Wagen wurden eine Sonnenbrille und ein Taschenmesser gestohlen. In Dorenkamp an der Laugestraße zerstörten Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines grauen BMW. Sie durchsuchten das Fahrzeug nach Diebesgut. Eine Zeugin meldete das aufgebrochene Fahrzeug in der Nacht zu Sonntag gegen 02.50 Uhr bei der Polizei. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. An der Elpersstiege wurde zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 08.15 Uhr, die Seitenscheibe eines blauen VW eingeschlagen. Aus dem Pkw stahlen die Autoaufbrecher einen Beutel mit Münzgeld. An der Straße Kreyenesch wurde zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 09.30 Uhr, ein grauer Peugeot aufgebrochen. Das Fahrzeug wurde durchsucht. Angaben zu Diebesgut liegen nicht vor. An der Anton-Führer-Straße in Wietesch schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines weißen Audi ein. Das geschah zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr. Der Fahrzeuginnenraum wurde durchsucht, jedoch nichts entwendet. Die Polizei in Rheine ermittelt zu diesen Autoaufbrüchen. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell