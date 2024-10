Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus an der Teichstraße, Höhe am Fiskediek, eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch (02.10.24), 12.00 Uhr, und Samstag (05.10.24), kurz vor 20.00 Uhr. Die Täter brachen eine Hintertür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie die Räume. Die Einbrecher entwendeten mehrere hochwertige Armband-Uhren und Schmuck. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, nimmt die Wache in Greven entgegen, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell