Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg: Polizei bittet nach Verkehrsunfall auf der L 158 um Zeugenhinweise

Wachtberg (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei bittet nach einem Verkehrsunfall auf der L 158 um Zeugenhinweise.

Am Montagmorgen (10.06.2024), gegen 8:20 Uhr, war es dort nach einem Überholvorgang zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Dabei wurden eine 56-jährige VW-Fahrerin und ein 20-jähriger Audifahrer verletzt.

Nach bisherigem Sachstand überholte der 20-Jährige zur Unfallzeit auf seiner Fahrt Richtung Bad Godesberg mehrere Pkw, die aufgrund der dortigen stationären Geschwindigkeitsmessanlage in der vorgeschriebenen Geschwindigkeit unterwegs waren. Auf der Gegenfahrbahn kam es dann zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw der 56-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt in Richtung Meckenheim fuhr. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die VW-Fahrerin wurde schwer verletzt und von einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen Zeugen des Unfalls und bitten insbesondere um die Kontaktaufnahme der von dem 20-Jährigen vor dem Zusammenstoß überholten Fahrzeugführer. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Ablauf geben kann, wird gebeten sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail unter VK2.Bonn@polizei.nrw.de bei den Beamten zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell