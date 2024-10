POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall, zwei Personen verletzt An der Langenbrücker Straße

Greven (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Montag (07.10.) in eine Bäckerei an der Schützenstraße 10 eingestiegen. Die Polizei erhielt um 00.43 Uhr Kenntnis von dem Einbruch. Die Täter verschafften sich über die Fenster an der rechten Gebäudeseite Zugang zu den Räumen der Bäckereifiliale. Ob die Täter Diebesgut erlangen, ist noch unklar. Die Ermittlungen zu dem Einbruch und zur Schadenshöhe dauern an. ...

