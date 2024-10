Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand mehrerer Mülltonnen Gebäude durch Feuer beschädigt

Rheine (ots)

Die Polizei in Rheine ist am Freitag (04.10.) gegen 20.35 Uhr zu einem Brand an der Herrenschreiberstraße gerufen worden. In der Nische zwischen den Hausnummern 15 und 17 waren mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Durch die Hitzeentwicklung wurden die Fenster des dahinterliegenden Gebäudes zerstört. Die Feuerwehr Rheine löschte den Brand komplett ab. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

