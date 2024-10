Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, alkoholisierter Autofahrer wird gleich zweimal erwischt

Greven (ots)

Alkohol trinken und Autofahren ist grundsätzlich keine gute Idee. Wer das tut, gefährdet nicht nur sich und andere - sondern dem drohen auch empfindliche Strafen. Einen Autofahrer, der am Donnerstagnachmittag (04.10.24) in Greven unterwegs war, hielt das nicht davon ab, sich nach einer ersten Polizeikontrolle erneut alkoholisiert ans Steuer zu setzen. Der Mann fiel den Beamten zunächst im Bereich der Kreuzung Nordwalder Straße/Emsdettener Straße auf, weil er mit seinem Pkw starke Schlangenlinien fuhr. Das war gegen 16.30 Uhr. Der Fahrer, ein 47-Jähriger aus Greven, machte einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Er musste sein Auto auf einem Parkplatz stehen lassen. Es wurden eine Strafanzeige gefertigt und eine Blutprobe entnommen. Nur knapp zwei Stunden später, gegen 18.30 Uhr, stellten die Beamten dasselbe Auto im Bereich der Kreuzung Kardinal-von-Galen-Straße/Friedrich-Ebert-Straße fest. Am Steuer wieder der 47-Jährige, dieser kam wieder mit auf die Wache. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein musste er abgeben. Diesen wird der Grevener wohl nicht so schnell wiedersehen. Die Polizisten der Kreispolizeibehörde Steinfurt kontrollieren bei Verkehrsverstößen oder Auffälligkeiten im Fahrverhalten. Jeder, der sich alkoholisiert ans Steuer setzt, muss mit diesen Kontrollen und den Folgen - Strafanzeigen, Bußgeldern, Führerscheinentzug - rechnen. Besuchen Sie gerne Feste und Feiern oder verbringen Sie schönen Abend mit Freunden. Aber lassen Sie das Auto stehen, wenn Sie Alkohol getrunken haben. Kommen Sie alle gut und sicher an! Wir wüschen ein schönes Wochenende!

