Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Balve (ots)

Ein 70-jähriger Balver wurde am Mittwochmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Hönnetalstraße bestohlen. Zwischen 9.30 und 9.45 Uhr hielt er sich mit seiner Ehefrau in dem Laden auf. Nach dem Verlassen stellte er fest, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Außentasche seiner Jacke steckte. Darin steckten unter anderem mehrere Bankkarten. Der Betroffene ließ diese sofort sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Das passiert inzwischen fast täglich im Märkischen Kreis. Weitere Taschendiebstähle gab es am Nachmittag in Plettenberg und Meinerzhagen. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Wertsachen. Stattdessen sollte man Geldbörsen möglichst eng am Körper tragen. Geschickte Langfinger greifen auch in Jacken- oder Gesäßtaschen oder öffnen am Körper getragene Handtaschen. Deshalb sollte man Handtaschen mit der offenen Seite zum Körper tragen. Keinesfalls darf eine PIN mit ins Portemonnaie. Finden Taschendiebe PIN und Karte, suchen sie sofort den nächsten Geldautomaten auf und buchen hohe Beträge ab. Die Bestohlenen haben zu diesem Zeitpunkt meist noch gar nicht mitbekommen, dass sie bestohlen wurden. (cris)

