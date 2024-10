Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit am Rathausplatz und Randale im Bus

Lüdenscheid (ots)

Streit vor Gaststätte

Ein 36 Jahre alter Lüdenscheider hatte am Mittwoch gegen 00.30 Uhr eine Auseinandersetzung mit Sicherheitspersonal am Rathausplatz. Gegensätzliche Schilderungen berichten, dass er von den Sicherheitsleuten angegangen worden sei. Zuvor solle er jedoch diese mit einer Getränkedose geschlagen haben und sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht von einer Gaststätte entfernt haben. Ermittelt wird auf Grund der wechselseitigen Vorwürfe in beide Richtungen, die Polizei sucht nun Zeugen.

Ingewahrsamnahme nach Randale

Eine 48 Jahre alte Plettenbergerin erregte am Mittwochvormittag die Aufmerksamkeit der Polizei. Sie fiel zuvor bereits auf Grund ihrer Alkoholisierung auf, nun rief ein Busfahrer an der Bahnhofstraße an und benötigte Hilfe. Die Dame war stark alkoholisiert und wollte die Buslinie nicht verlassen. Die Polizei kam dazu und wurde durch die Dame beleidigt. Die Plettenbergerin schlug nach den Beamten, sie wurde somit für den weiteren Tagesverlauf ins Gewahrsam gebracht. Es folgt ein Strafverfahren wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten. (lubo)

