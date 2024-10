POL-MK: Telefonbetrüger aktiv

Hemer (ots) - Am gestrigen Abend um 19:20 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis zu einem 35 Jahre alten Hemeraner am Grüner Weg, gegen den ein Haftbefehl wegen Drogendelikten besteht. Die Tür zu der Wohnung stand offen und die Beamten konnten den Betroffenen in der Wohnung des Mehrfamilienhauses erblicken. Dem wenig kooperativen Hemeraner wurden auf Grund seines Verhaltens Handschellen angelegt, wogegen er sich ...

mehr