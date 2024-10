Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Altena (ots)

Um 00:40 Uhr am Donnerstag wurde ein 53 Jahre alter Altenaer vor einer Gaststätte Opfer eines Angriffs. Zeugen riefen die Polizei zur Lennestraße, die zu dem Zeitpunkt noch stark frequentiert war. Wie die angetroffenen Personen berichteten, war der 53-Jährige in einen verbalen Streit mit dem unbekannten Tatverdächtigen verwickelt. Dabei wurde er mit einem Schlag gegen den Kopf zu Boden gebracht, danach folgten Tritte gegen den Altenaer durch den Unbekannten. Dieser war zudem vermutlich in Begleitung eines weiteren Mannes, der jedoch an der körperlichen Auseinandersetzung nicht mitwirkte. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Vorfall. Der Tatverdächtige wird beschrieben als männlich mit stabiler Figur und 180cm groß. Er trug schwarze Jacke und Hose, sowie schwarze kurze Haare. Er habe ein südländisch wirkendes Erscheinungsbild gehabt. Sein Begleiter wird als hager und 160-165cm groß beschrieben, ebenfalls mit schwarzer Kleidung und kurzen schwarzem Haaren, sowie südländischem Erscheinungsbild. Hinweise zur Tat und den Personen nimmt die Polizei in Altena unter 02352 91990 entgegen. (lubo)

