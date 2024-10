Hemer (ots) - Ein 78 Jahre alter Iserlohner erschien Dienstagabend auf der Wache in Hemer, da er seinen Sohn und seine Schwiegertochter abholen wollte. Die Kaution in Höhe von fast 40.000 Euro habe er auch schon bezahlt. Sie hätten einen Unfall gehabt, wie ihm Polizisten am Telefon erzählt hätten. Wie sich herausstellte, hatte der Senior am Nachmittag einen sogenannten Schockanruf bekommen, wo ihm Unbekannte von einem Unfall berichteten, bei welchem die genannten ...

