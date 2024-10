Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schockanruf verfängt

Hemer (ots)

Ein 78 Jahre alter Iserlohner erschien Dienstagabend auf der Wache in Hemer, da er seinen Sohn und seine Schwiegertochter abholen wollte. Die Kaution in Höhe von fast 40.000 Euro habe er auch schon bezahlt. Sie hätten einen Unfall gehabt, wie ihm Polizisten am Telefon erzählt hätten. Wie sich herausstellte, hatte der Senior am Nachmittag einen sogenannten Schockanruf bekommen, wo ihm Unbekannte von einem Unfall berichteten, bei welchem die genannten Angehörigen ein Kind überfahren hätten. Um diese aus dem Gewahrsam der vermeintlichen Polizei zu entlassen, sei die Geldsumme erforderlich. Eine Justizbeamtin würde das Geld entgegennehmen und man traf sich in Bochum, wo die fast 40.000 Euro übergeben wurden. Nun ermittelt die richtige Polizei wegen des Betruges, Sohn und Schwiegertochter geht es gut und einen Unfall hat es nie gegeben. Die Polizei warnt eindringlich vor Schockanrufen, insbesondere lebensältere Menschen geraten in das Visier der Täter. (lubo)

