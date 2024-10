Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht Einbrecher

Werdohl (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Dienstag zwischen 19:40 Uhr und 08:20 Uhr in ein Gemeindehaus an der Freiheitsstraße eingebrochen und hat dort die Räumlichkeiten durchsucht. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor, nun ermittelt die Kriminalpolizei. (lubo)

