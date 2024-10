POL-MK: Unfallflucht: Schwarzer Pkw gesucht

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in den städtischen Kindergarten an der Hohfuhrstraße ein. Hierbei richteten sie Schaden an, machten jedoch keine Beute. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill) Gestern Abend, 22.20 Uhr, brannte an der ...

mehr