Meinerzhagen Valbert (ots) - Am Sonntag hat unser Verkehrsdienst zwischen 11:30 und 15:30 Uhr die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern an der L707 / Ebbestraße überprüft. Es fuhren 761 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei, darunter 101 Krafträder. In 54 Fällen wurden Verwarngelder erhoben, 3 richteten sich an Kradfahrer. Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden in 33 Fällen gefertigt, 6 davon betrafen Kradfahrer. Ein ...

mehr